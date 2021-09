KIA GT CUP, Braga: Alex Areia vence corrida 2 | AutoSport

Alex Areia venceu a corrida 2 do KIA GT Cup no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. O jovem piloto levou a melhor sobre Manuel Gião, que acabou em segundo lugar, muito perto do primeiro. A fechar o pódio tivemos novamente Pedro Alves, que repetiu assim a presença no pódio.

Areia conseguiu a pole para esta corrida e a luta com Gião foi animada, mas sorriu ao jovem piloto que venceu a prova com apenas 0.804 seg. de vantagem para o experiente Gião. Francisco Carvalho ficou novamente às portas do pódio e João Aguiar-Branco terminou no quinto posto. Hugo Araújo não terminou certamente como queria este seu regresso à competição, com uma desistência a quatro voltas do fim.

Em Kia Picanto foi Gustavo Moura Jr. a vencer, vencendo também na categoria júnior, que voltou a ter destaque nas três primeiras posições. Moura teve a companhia no pódio de Manuel Alves e Pedro Pinto, com Alves a “vingar-se” da desistência na corrida 1. Na categoria Club, foi o carro da dupla Manuel Rodrigues / Francisco Matos Gil a cruzar a linha de meta em primeiro lugar, seguido de Pompeu Simões e Vítor Gouveia. Gonçalo Inácio e Orlando Batina, vencedores nas categorias Club e Júnior, respetivamente, na corrida 1, não terminaram a corrida 2. Terminou assim mais uma animada jornada desta competição que continua a dar bons espetáculos.