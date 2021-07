KIA GT Cup: Armindo Araújo na lista de inscritos | AutoSport

Após duas corridas de enorme competitividade nas categorias Pro, Club e

Júnior durante a prova de abertura do Kia GT Cup, a comitiva do Troféu monomarca volta a entrar em pista, no Circuito do Estoril, para a 2ª ronda da época 2021.

Além de um plantel recheado de Kia Ceed e Picanto GT, o fim-de-semana desportivo de 10 e 11 de Julho contará com o regresso de Tiago Madeira e a estreia de um nome sonante do automobilismo em Armindo Araújo. Figura incontornável dos ralis, com seis títulos de Campeão Nacional Absoluto e dois títulos de Campeão do Mundo de Produção no seu palmarés, o piloto de Santo Tirso aceitou o desafio da Kia Portugal para participar na prova com o Kia Ceed GT nº 7 reservado aos convidados da marca.

“É com enorme satisfação que acolhemos a entrada do Armindo na família Kia GT Cup, um piloto de referência no automobilismo nacional e internacional”, avança João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal.

“A forma como tem gerido a sua carreira ao longo dos últimos 25 anos é exemplar e penso que a sua presença será muito bem-encarada por todos os pilotos, sobretudo os mais jovens, que terão aqui uma oportunidade de ouro para se inspirarem na projeção das suas carreiras futuras”, conclui.

Para Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport, a entrada de Armindo Araújo representa mais uma oportunidade para evoluir o pacote técnico do Kia Ceed GT:

“Apesar de se tratar de um piloto que trilhou a sua carreira nos ralis, o Armindo, além de um amigo pessoal, é um piloto muito experimentado no desenvolvimento de diversas viaturas. Embora não exista qualquer objetivo competitivo associado a este convite e sim o intuito de se divertir — e muito — ao volante do Kia Ceed GT, o seu feedback será precioso e encarado como uma mais-valia no progresso deste projeto”, acrescenta.



Com uma lista de inscritos recheada onde figuram 6 pilotos da categoria Pro, 7 pilotos da categoria Júnior e 16 pilotos da categoria Club, o Kia GT Cup tem em perspetiva uma 2ª prova muito entusiasmante, até pela curta diferença pontual entre os líderes das diversas categorias e os seus principais adversários.

Um deles é Alex Areia, atual líder da classificação Pro, à frente de Manuel Gião e Pedro Alves — pilotos que serão acompanhados por Francisco Carvalho, João Aguiar-Branco, Pedro Falé e o “Guest” Armindo Araújo na grelha reservada aos Ceed GT.

Já entre os pilotos da categoria Club, a ‘pole-position’ é neste momento ocupada por Gonçalo Inácio, que volta a ter de contar com a ameaça de Francisco Coutinho e da formação composta pelos rookies Francisco Matos Gil/Manuel Rodrigues de Sousa na defesa desse estatuto. Fazem ainda parte deste elenco André Regueiro e os duos Jorge Setas/André Pinto e Miguel Martins/Tiago Madeira. Mas também Vítor Gouveia, Samuel Teixeira/Manuel Moura Teixeira, Luís Lourenço/Vítor Fernandes, Carlos

Gouveia e Pompeu Simões.

Entre os mais novos e inexperientes pilotos da categoria Júnior, destaque para o ‘comandante’ Pedro Pinto e o batalhão que segue no seu encalço, encabeçado por Gustavo Moura Jr. e seguido por Orlando Batina, Manuel Alves, Rafael Antunes, Miguel Lourenço e Tomás Guedes.

Tal como em Portimão, volta a destacar-se nesta ronda no Estoril a presença de oito equipas nacionais, nomeadamente a Bastos Sport, BCM Sports, Be Fast Motorsport, CRM Motorsport, Gianfranco Motorsport, P&B Racing, Speedy Motorsport e Veloso Motorsport.

Decorrendo novamente ao longo de dois dias, o programa desportivo do Estoril Super Racing Series contempla duas sessões de treinos privados, uma sessão de treinos livres, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas.