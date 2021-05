Kia GT Cup: Alex Areia, Pedro Pinto e Gonçalo Inácio destacaram-se

O primeiro dia da visita do Kia GT Cup ao Algarve Super Racing Series deu-nos duas sessões de qualificação emocionantes e a mais curta diferença entre dois pilotos na história do Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport e a Kia Portugal.

Tratou-se de apenas um milésimo de segundo, que desde logo demonstra a enorme competitividade da categoria Pro. Mas ainda assim suficiente para coroar um excelente arranque de campeonato para Alex Areia e a Speedy Motorsport, depois de o piloto ter assegurado a ‘dobradinha’ de sábado ao registar, também, o tempo mais rápido na segunda sessão de treinos cronometrados.

DIFERENÇAS MÍNIMAS

A viagem rumo à montanha-russa algarvia não podia estar a trazer melhores resultados: recorde de inscritos, 13 estreantes e este marco que perdurará durante muito tempo na memória. Um resultado que diz tudo sobre a qualidade de Pedro Alves ao volante e igualmente da sua bem-sucedida adaptação ao Kia Ceed GT, após duas épocas ao volante do mais irreverente Picanto, sobretudo porque o piloto vila-realense voltou a garantir a 2ª volta mais rápida na Q2.

Tanto Areia como Alves estarão certamente na luta pelos lugares do pódio nas duas corridas que se realizarão este Domingo, e o mesmo pode ser dito de Luís Cidade, que realizou uma fantástica estreia no Troféu a bordo do carro #88. O piloto da P&B Racing foi o 3º mais rápido na Q1 e marcou o 4º tempo da Q2, deixando boas indicações.

Já Manuel Gião recuperou de uma primeira sessão menos conseguida para segurar o 3º melhor tempo na Q2, à frente de Francisco Carvalho (4º na Q1 e 5º na Q2) e ainda de João Aguiar-Branco, jovem que continua a dar passos seguros naquela que é a primeira prova de fogo após a troca realizada no defeso do Picanto pelo Ceed GT.

Na categoria Júnior, Pedro Pinto voou para a pole na Q1, superando o rookie Gustavo Júnior Moura e a promessa Manuel Alves. Atrás terminaram o incontornável Orlando Batina, o surpreendente Rafael Antunes, outro dos novos rostos do Troféu, a par de Tomás Guedes, que obteve um excelente 3º lugar na Q2, e ainda Miguel Lourenço, que enfrenta a sua segunda participação.

Na categoria Club, Gonçalo Inácio não deu hipóteses a Francisco Coutinho, que por sua vez superou Francisco Matos Gil, mais um dos recém-chegados ao Kia GT Cup. Seguiram-se Jorge Setas, confirmando a positiva entrada da Gianfranco Motorsport ao Kia GT Cup, à frente de Pompeu Simões e um satisfeitíssimo André Regueiro. Fecharam a classificação Miguel Martins, Vítor Gouveia, José Supico, Samuel Teixeira, Carlos Gouveia e Luís Lourenço.

Decorridas as duas sessões de qualificação, a comitiva do Kia GT Cup regressa amanhã ao Autódromo Internacional do Algarve para participar nas duas corridas que encerrarão o fim-de-semana.

Resultados em https://raceresults.nu/.