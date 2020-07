Kia Ceed GT pronto para a estreia em Braga

Depois de ter optado por adiar a estreia do Kia Ceed GT, por questões de segurança, devido ao facto do sistema de travagem do KIA Ceed GT ainda não estar a 100%, a Kia Portugal e a CRM Motorsport confirmam agora que os testes conduzidos no mesmo circuito por todos os pilotos que irão participar no novo Troféu monomarca foram bem-sucedidos e por isso o projeto irá mesmo ver a luz do dia a 12 e 13 de setembro, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Em Portimão, o promotor aproveitou a deslocação dos pilotos e equipas para as envolver, ainda mais, no processo de desenvolvimento do carro “mas sobretudo para incluir os seus principais intervenientes na evolução do carro”, revelou João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal.

Para Tiago Raposo Magalhães, a visita ao Autódromo Internacional do Algarve foi proveitosa: “Saímos de Portimão com o sentimento de missão cumprida: o novo pack de travões com pinças AP Racing funciona na perfeição e garante um poder de travagem que cumpre não só os requisitos dos pneus semi-slick da Toyo Tires, como ainda permite a utilização de full-slicks para pilotos que desejem participar em qualquer corrida de Velocidade ou Montanha”, adianta.

“Estamos, por isso, satisfeitos por saber que nos encontramos finalmente prontos para a estreia oficial do Kia Ceed GT em Braga, e também que alcançámos a versatilidade suficiente para apresentarmos ao mercado um produto com potencial mais alargado graças ao contributo excecional dos pilotos do Troféu, a quem reforçamos o nosso agradecimento”, conclui o CEO da CRM Motorsport.

Assistido pela Bastos Sport, Manuel Gião acredita que a solução de travagem disponível no protótipo da Kia Portugal é “a mais adequada para o tipo de pneus” do Kia Ceed GT. “Temos de colocar mais pressão no pedal para travar o carro, o que significa que o sistema não é tão sensível. Anteriormente a pastilha mordia mais o disco, bloqueando as rodas e com isso a travagem, ao passo que o modelo implementado no protótipo não bloqueia tanto os pneus e o disco”, adianta. Quanto ao seu comportamento, Manuel Gião julga que o Kia Ceed GT ”é um carro muito equilibrado” — uma das suas mais-valias, tal como o motor: “O turbo pega com relativa facilidade. Não é brusco, o que é bom para os pneus. E os travões estão no caminho certo. Tem uma boa velocidade de ponta e sai muito bem em curva. A caixa de velocidades e o conjunto chassis-motor são grandes atributos deste projeto”, conclui.

Considerando-o um carro “muito divertido de guiar” que oferece “grande prazer de condução”, o jovem Alex Areia acredita que “a sensibilidade da travagem do protótipo” necessitou de “alguma adaptação” da sua parte, uma vez que sempre conduziu carros com servofreio. “É um pedal com força e mais duro, mas muito eficiente, sendo que a travagem mais forte vai proporcionar corridas mais divertidas e aumentar, ainda mais, a competitividade do Troféu”, assegura o atual campeão Júnior do Kia Picanto GT Cup, que confia novamente na Speedy Motorsport para ajudá-lo a atingir os seus objetivos neste novo passo da sua carreira.

Partilhando o mesmo espaço na garagem, o titulado Rafael Lobato avalia o Kia Ceed GT como um carro “bastante estável” e examina que “a sua potência está ajustada ao chassis, no sentido em que não existe discrepância entre o que poderá andar e curvar”. “Ao nível dos travões”, acrescenta, “julgo que a configuração do carro #7 é melhor do que a que tínhamos originalmente montada para Portimão, apresentando um pedal muito mais duro e próprio de um carro de competição. Haverá agora tempo para limar todas as arestas até Braga, mas julgo que o sistema final que deve constar de todos os carros está mais perto do protótipo que pudemos experimentar no Autódromo do Algarve”, reitera.

Sobre o passo que este carro representa para os pilotos que transitam do Kia Picanto GT Cup, Rafael Lobato acredita que o novo Kia Ceed GT traduz-se “numa grande oportunidade para a sua evolução, não só por se tratar de um carro consideravelmente mais rápido, mas também porque dispõe de uma caixa sequencial, fazendo com que o piloto esteja mais focado no volante e menos na embraiagem e alavanca das mudanças. Está mais concentrado na corrida em si e até na afinação do carro, pois o Ceed permite que se mexa em mais parâmetros. As afinações são mais percetíveis ao piloto, influenciando também de outra forma o comportamento do carro, o que se traduz numa curva de aprendizagem superior”, assegura, antes de concluir:

“Encaro-o como uma boa passagem para quem vem dos Picanto e mesmo para quem se queira iniciar nos Ceed. Tenho a certeza de que dará origem a corridas muito divertidas”.

Já para o experiente Francisco Carvalho, o Kia Ceed GT é “um carro fantástico”, com um chassis muito bom: “Apesar de a minha experiência ao volante ter sido muito curta durante o último fim-de-semana, fiz a pole no segundo treino e estou confiante para o pontapé de saída da competição, já com uma versão definitiva dos travões que me irá permitir usufruir do Kia Ceed GT. O protótipo que pude experimentar em Portimão tem efetivamente muito grip de travagem. Tem sempre pedal e creio ser neste momento a solução mais indicada, embora tenha realizado 300 km de testes com os travões de origem e ficado igualmente com a noção de que o carro travava bastante bem e tinha um excelente comportamento”, assevera o piloto da Veloso Motorsport.

O jovem Diogo Sousa, por sua vez, acredita ter em mãos ”um carro muito rápido, fácil de conduzir e com muito potencial. É extremamente seguro em curva e a nível de mecânica, espetacular. Sente-se a potência em todos os momentos e o facto de possuir um diferencial, permitindo que o coloquemos onde quisermos, aliado à rapidez da caixa sequencial, faz com que o pacote transmita muita emoção ao piloto!”, garante a promessa da CRM Motorsport.

Convidado a transmitir as suas sensações sobre o carro, também o jornalista e ex-piloto Bernardo Gonzalez destacou as qualidades do modelo no plano dinâmico e mecânico: “Achei o comportamento Ceed GT soberbo. É uma base muito sã, inclusive para futuras evoluções. O motor, mais do que a potência dos 240 cv, cativa pela entrega muito progressiva, o que facilita a pilotagem, e aliado à caixa sequencial Sadev tudo se torna mais interessante e interativo.

A presença do autoblocante realça ainda mais a agilidade do chassis e permite ajustar a sua atitude através do acelerador. Tudo se completa com o novo sistema de travagem para um feeling quase ao nível de um TCR. A ausência de servofreio e ABS obriga a uma maior sensibilidade do piloto no doseamento da força no pedal, tornando o carro muito mais desafiantes e desportivamente evoluído, inclusive para quem gosta de travar com o pé esquerdo, e a consistência deu-me enorme confiança, sobretudo naqueles pontos de travagem mais forte, mais a mais que não mostrou quaisquer sinais de fadiga ao longo do fim-de-semana”, revela.

Já a antiga glória dos ralis e ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Matos Chaves, caracteriza-o como “um carro bastante equilibrado” com um motor “muito redondinho. Tem um nível de potência engraçado para um Troféu, apresentando-se, sem dúvida nenhuma, como o passo indicado e proporcional para quem vem dos Picanto. Estamos a falar de uma diferença de 10 segundos por volta, que no fundo é o que acontece em transições como da F3000 para a F1 ou da F3 para a F3000”, faz notar.

“Penso que fazia falta a estes miúdos um carro mais potente na medida certa e uma solução com estas características, sobretudo porque não existem melhores competições do que os Troféus. Os carros são iguais para todos e quem tiver unhas toca a guitarra — precisamente o que se viu no último fim-de-semana, em Portimão, no Troféu Picanto. É ainda um carro muito fiável e creio que em Braga terá uma estreia cinco estrelas”, preconiza.