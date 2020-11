Kia Ceed GT mais potente em 2021

O novo KiaCeed GT vai ser mais potente em 2021. O modelo desenvolvido pela Kia Portugal e a CRM Motorsport prepara-se para testar um novo pacote técnico no Circuito do Estoril, sendo que depois de ‘chanceladas’, o motor crescer 20 cv em potência e 10 Nm em binário.

Tal como sucedeu com o Kia Picanto GT, o membro mais potente da família Kia GT Cup prepara-se para ser espremido ao máximo no Circuito do Estoril.

O objetivo passa por ensaiar as novas soluções técnicas que serão aplicadas em todos os carros da competição já a partir de 2021 e que prometem apimentar, ainda mais, o prazer entregue ao volante.

Em perspetiva, uma nova gestão eletrónica que resultará num aumento da potência de 240 para 260 cv, com o binário a crescer igualmente de 380 para 390 Nm. Mas também a introdução de um sistema ‘flat shift’ na caixa sequencial SADEV de seis velocidades, que permitirá aos pilotos trocas de relação ainda mais rápidas, sem terem de levantar o pé do acelerador nem carregar na embraiagem!

“Pendente da sua viabilização em pista, algo que acontecerá entre 11 e 13 de Dezembro, por ocasião do Estoril Racing Festival, tudo indica que o resultado previsto elevará o nosso Kia Ceed GT para um novo patamar de diversão capaz de corresponder, na plenitude, às ambições dos pilotos e equipas que atuam no mercado nacional”, afirma com a máxima confiança João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal.