Kevin e Jan Magnussen vão dividir Ferrari nas 12 Horas do Golfo | AutoSport

Apenas algumas semanas depois de terminar a época de 2022 da Fórmula 1, Kevin Magnussen vai fazer equipa com o seu pai, Jan Magnussen para competir nas 12 Horas do Golfo em Yas Marina, o mesmo traçado que será palco da ronda final do mundial de monolugares. Acompanhados por Mark Kvamme, os Magnussen vão estar aos comandos do Ferrari 488 GT3 Evo da MDK Motorsports para a ronda do Intercontinental GT Challenge.

A segunda participação de pai e filho aos comandos do mesmo carro – depois de competirem nas 24 Horas de Le Mans de 2021 com um LMP2 – resulta de uma ideia que surgiu entre Kevin Magnussen e Mark Kvamme, o terceiro piloto da tripulação e dono da equipa, numa conversa no Grande Prémio de Miami de Fórmula 1. O piloto da Haas explicou que depois da conversa entre ambos, “telefonamos ao meu pai e a equipa foi constituída. A MDK Motorsports é conduzida por pilotos apaixonados e profissionais, e eu gosto de trabalhar com estes tipos. Estou ansioso por ver o que podemos alcançar juntos. Claro que também estou extremamente grato por me ser dada outra oportunidade de pilotar em conjunto com o meu pai e espero até poder ganhar a corrida”.

A 10ª edição das 12 Horas do Golfo realiza-se entre os dias 9 e 11 de dezembro no circuito de Yas Marina em Abu Dhabi.