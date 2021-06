Karting: Luca Corberi recorre da pena | AutoSport

O piloto italiano de karting Luca Corberi, que recebeu uma pena da FIA de 15 anos banido do desporto, recorreu da decisão do organismo que rege o desporto automóvel.

Corberi esteve envolvido em incidentes no Campeonato do Mundo FIA de Karting em 2020 em Itália. O piloto respondeu com violência ao facto de ter saído de pista. Atirou parte do seu kart e depois da prova, atacou o piloto Paolo Ippolito, dando origem a uma enorme cena de pugilato com diversos intervenientes.

As imagens correram Mundo e a FIA decidiu banir para sempre o piloto, mas uma revisão da pena aplicada, levou o piloto a ser banido por 15 anos. Logo após os desacatos no evento, o próprio piloto afirmou que não iria recorrer de qualquer pena que lhe fosse aplicada.

Não parece ser o caso, já que a FIA anunciou que recebeu o pedido de Luca Corberi para rever a pena. O organismo anunciou também, que irá decidir muito brevemente sobre este assunto.