Kalle Rovanpera vai fazer corrida de resistência na Super Taikyu Series | AutoSport

Ausente do Monte Carlo – só deve começar o seu programa parcial no WRC 2024 na Suécia – Kalle Rovanpera já tem uma corrida na agenda: vai estrear-se nas corridas de resistência e disputar as 24 horas da Super Taikyu Series Fuji Super TEC, nos dias 25 e 26 de maio. Corre na equipa oficial da Toyota, a Rookie Racing, ao volante de um Toyota GR86 CNF Concept da classe ST-Q, uma categoria de exposição para veículos conceptuais especiais desenvolvidos pelo fabricante.

Foi o próprio Presidente da Toyota Motor Corporation, Akio ‘Morizo’ Toyoda, que anunciou participação de Rovanperä que vai partilhar o cockpit com os quatro pilotos a tempo inteiro da equipa: Kazuya Oshima e Sho Tsuboi, e ainda Eisuke Sasaki e Daisuke Toyoda, filho de Akio Toyoda e piloto do Super Taikyu.

Jari-Matti Latvala, o Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRT, também vai conduzir para a Rookie Racing nas 24 Horas de Fuji, ao lado de ‘Morizo’ no Toyota GR Corolla H2 Concept alimentado a hidrogénio líquido.