Kalle Rovanperä vai ‘fazer’ 4 corridas da Porsche Carrera Cup Benelux | AutoSport

Depois de se ter ficado a saber que para além de meia temporada de ralis, Kalle Rovanperä vai estrear-se nas corridas de resistência e disputar as 24 horas da Super Taikyu Series Fuji Super TEC, nos dias 25 e 26 de maio, foi agora igualmente confirmado que vai guiar um carro da RedAnt Racing na Porsche Carrera Cup Benelux, a partir de maio, tendo previstas quatro corridas, aos comandos de um Porsche 911 G3 Cup (992). A Porsche Carrera Cup Benelux consiste em seis corridas na Bélgica, Holanda, Itália e Áustria, das quais Rovanperä participa em quatro: “A Porsche Carrera Cup é a minha primeira introdução às corridas de pista. A RedAnt Racing está à procura de pilotos jovens e relativamente inexperientes para ajudar a progredir em suas carreiras. Com base nas discussões, tanto a série quanto a equipa são excelentes para eu testar, competir e desenvolver em corridas de pista”, revelou Rovanperä em comunicado à imprensa.

