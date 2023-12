Kalle Rovanpera quer correr nas pistas: segue os passos de Loeb, Ogier, McRae, Rohrl, Alén, Sainz… | AutoSport

Kalle Rovanpera, bicampeão do Mundial de Ralis pretende participar pelo menos numa prova de GT em 2024. Depois de ter decidido fazer um ano a ‘meio-gás’ no WRC em 2024, partilhando o carro com Sébastien Ogier, o finlandês deve fazer mais Drifting em 2024 e já disse que também quer experimentar os GT: “estamos a planear, pelo menos, alguns testes em carros de GT e, se tudo correr bem, porque não [fazer] uma corrida também”, disse Rovanpera.

Muitos pilotos de ralis já o fizeram no passado, por exemplo Sebastien Loeb, que correu no WTCC, Mundial de Turismo com a Citroën, Sébastien Ogier, correu na LMP2 no Mundial de Resistência em 2022, Colin McRae disputou as 24 Horas de Le Mans de 2004, num Ferrari 550-GTS da Prodrive

Walter Röhrl correu na Porsche SuperCup, no DTM, em Le Mans, na IMSA GTO e nos anos 70, na Endurance. Markku Alén correu na Volkswagen Scirocco Cup em 2013, Porsche Carrera Cup em 1996, DTM em 1995, ITC em 1995 foi test driver da March, correu na endurance em 1980 com a Lancia, e também nas 24 Horas de Le Mans. Carlos Sainz correu nas 24 horas de Nurburgring, VW Scirocco em 2010, VLN Endurance em 2009. estes são apenas alguns exemplos, há muitos mais.