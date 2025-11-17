Kalle Rovanperä prepara estreia: do WRC à Fórmula Regional Oceania
O bicampeão mundial de ralis Kalle Rovanperä prepara-se para uma viragem histórica na sua carreira desportiva, abandonando o Campeonato do Mundo de Ralis no final da temporada de 2025.
O piloto finlandês definiu como objetivo ascender aos escalões dos monolugares, com ambição clara: alcançar a Fórmula 1 até 2028. Antes de rumar ao Japão para competir na Super Fórmula em 2026, Rovanperä irá realizar testes com carros de Fórmula 2 e planeia disputar este inverno a Fórmula Regional Oceânia, importante etapa preparatória e estratégica para a sua adaptação aos circuitos.
Super Fórmula e pontuação para a Super Licença
Segundo se sabe, Kalle Rovanperä está em negociações avançadas para se juntar à equipa Hitech na Fórmula Regional Oceânia, onde poderá conquistar até 18 pontos de Super Licença, essenciais para a eventual entrada futura na Fórmula 1. O campeonato da Oceânia decorre entre janeiro e fevereiro, com 15 corridas em pistas como Hampton Downs, Taupo, Teretonga e Highlands. A experiência acumulada nestes monolugares e a possibilidade de pontuar na Super Fórmula, um dos circuitos mais prestigiados do Japão, são considerados fundamentais para que Rovanperä cumpra os critérios exigidos pela FIA até 2027.
Um percurso de enorme exigência
O trajeto traçado por Rovanperä reflete a ambição e a preparação rigorosa exigidas a quem pretende transitar dos ralis para o topo dos monolugares. A pressão para evoluir rapidamente, realizando testes em Fórmula 2 e competindo em campeonatos como a Fórmula Regional Oceania, demonstra a aposta séria do piloto finlandês num futuro ligado à elite do automobilismo. Segundo os analistas, o desafio será altamente competitivo, exigindo rápida adaptação, resultados sólidos e estratégia bem definida para atingir o sonho da presença no Grande Circo até ao final da década.
Esta mudança coloca Kalle Rovanperä sob os holofotes internacionais, reafirmando o seu papel como uma das figuras mais talentosas e versáteis do automobilismo mundial.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI