Kalle Rovanperä prepara estreia: do WRC à Fórmula Regional Oceania

O bicampeão mundial de ralis Kalle Rovanperä prepara-se para uma viragem histórica na sua carreira desportiva, abandonando o Campeonato do Mundo de Ralis no final da temporada de 2025.

O piloto finlandês definiu como objetivo ascender aos escalões dos monolugares, com ambição clara: alcançar a Fórmula 1 até 2028. Antes de rumar ao Japão para competir na Super Fórmula em 2026, Rovanperä irá realizar testes com carros de Fórmula 2 e planeia disputar este inverno a Fórmula Regional Oceânia, importante etapa preparatória e estratégica para a sua adaptação aos circuitos.​

Super Fórmula e pontuação para a Super Licença

Segundo se sabe, Kalle Rovanperä está em negociações avançadas para se juntar à equipa Hitech na Fórmula Regional Oceânia, onde poderá conquistar até 18 pontos de Super Licença, essenciais para a eventual entrada futura na Fórmula 1. O campeonato da Oceânia decorre entre janeiro e fevereiro, com 15 corridas em pistas como Hampton Downs, Taupo, Teretonga e Highlands. A experiência acumulada nestes monolugares e a possibilidade de pontuar na Super Fórmula, um dos circuitos mais prestigiados do Japão, são considerados fundamentais para que Rovanperä cumpra os critérios exigidos pela FIA até 2027.​

Um percurso de enorme exigência

O trajeto traçado por Rovanperä reflete a ambição e a preparação rigorosa exigidas a quem pretende transitar dos ralis para o topo dos monolugares. A pressão para evoluir rapidamente, realizando testes em Fórmula 2 e competindo em campeonatos como a Fórmula Regional Oceania, demonstra a aposta séria do piloto finlandês num futuro ligado à elite do automobilismo. Segundo os analistas, o desafio será altamente competitivo, exigindo rápida adaptação, resultados sólidos e estratégia bem definida para atingir o sonho da presença no Grande Circo até ao final da década.​

Esta mudança coloca Kalle Rovanperä sob os holofotes internacionais, reafirmando o seu papel como uma das figuras mais talentosas e versáteis do automobilismo mundial.