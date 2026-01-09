Kalle Rovanperä já testa na Nova Zelândia: “o importante para já é ganhar experiência”
A transição histórica de Kalle Rovanperä para os monolugares já se iniciou. O bicampeão mundial de ralis virou-se agora para os testes com a Formula Regional Oceania Trophy (FROT), numa série de quatro fins de semana consecutivos em janeiro/fevereiro, servindo como preparação para a Super Formula. Os testes iniciais ocorreram em Hampton Downs Motorsport Park.
Neste momento, os resultados são secundários; nos testes de quinta-feira, foi 15.º na primeira sessão (1,314s atrás do mais rápido) e 13.º na segunda (1,134s atrás). Hoje, sexta-feira, já se observaram melhorias, terminando em 13.º na primeira sessão, mas foi 18.º e 17.º nas duas seguintes.
Segundo Rovanperä, o foco não é o desempenho imediato, mas sim a acumulação de experiência: “É a minha primeira vez num carro da Formula Regional, por isso há novas coisas para aprender. Sim, há muito a aprender e muito mais tempo de condução para me habituar a tudo. O mais importante, para já, é ganhar experiência e começar a competir. O nível de desempenho não é, neste momento, importante; o que importa é acumular experiência e tempo neste tipo de carros”, afirmou Rovanperä, que descreveu ainda as principais diferenças: “O mais importante é a velocidade e a força descendente, pois há muito mais aderência. Os carros são muito mais leves do que um carro de ralis, por isso a sensação é muito mais parecida com a de um kart.”
Após o FROT, Rovanperä competirá na Super Formula Japonesa a partir de abril de 2026 pela equipa KCMG, apoiada pela Toyota. Contudo, como é do conhecimento geral, teve um contratempo em dezembro quando foi forçado a abandonar testes em Suzuka devido a vertigem posicional paroxística benigna (problemas de equilíbrio que afetam a visão).
Quanto aos objetivos de carreira, aos 25 anos, Rovanperä tem um plano ambicioso: em 2026, participará na Formula Regional Oceania Trophy e na Super Formula; em 2027, pondera uma possível participação em Fórmula 2, com o objetivo final de alcançar a Fórmula 1. A Red Bull e a Toyota apoiam-no oficialmente nesta trajetória inédita de um campeão de ralis nos circuitos.
Foto: TGR NZ
