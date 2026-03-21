Kalle Rovanperä abandona temporariamente a Super Fórmula Japonesa por motivos de saúde

Kalle Rovanperä, bicampeão mundial de ralis (WRC) ao serviço da Toyota, anunciou a sua retirada temporária da Super Fórmula Japonesa devido a problemas de saúde. Não os especificou concretamente, mas devem estar relacionados com as vertigens e tonturas de que padeceu, que já o tinham feito adiar testes em dezembro passado.

O piloto de 25 anos comunicou a decisão através das suas redes sociais, sublinhando que a prioridade neste momento é o restabelecimento completo: “Tenho más notícias para partilhar. Vou afastar-me das próximas corridas e da temporada da Super Fórmula deste ano. Tenho lidado com problemas médicos há algum tempo e, infelizmente, pioraram este ano. A minha saúde não me permite continuar em segurança neste momento”, escreveu o piloto na nota publicada online.

Sintomas agravaram-se após testes em Suzuka

Caso seja efetivamente relacionado com as vertigens, os primeiros sinais de mal-estar surgiram ainda em dezembro, durante os testes da pré-temporada no circuito de Suzuka. Rovanperä foi então forçado a interromper os treinos após sentir fortes tonturas, realizando apenas uma sessão matinal antes de receber ordem médica para parar.

O finlandês tinha programado três dias completos de trabalho na pista. Na altura, em entrevista à MTV Sport, o bicampeão explicou que já procurou tratamento e mostra sinais de melhoria: “No Japão consultámos vários médicos. As causas foram identificadas e corrigidas. A recuperação já começou bem. Esperamos que não volte a acontecer. Tudo deve ficar bem”, afirmou. Pelos vistos – e novamente, caso se confirme ser a mesma coisa – o mal ainda não está debelado.

Um desafio numa nova etapa da carreira

A adaptação de Rovanperä à Super Fórmula — considerada a categoria mais rápida depois da Fórmula 1 — representava um novo capítulo na sua carreira, até aqui centrada no Mundial de Ralis. É um claro contratempo, especialmente nesta fase em que devia acumular quilómetros no carro.

Na mensagem ao público, Rovanperä deixou também claro que a pausa não significa o fim da sua aventura nos circuitos. “O meu capítulo nas corridas em pista não terminou. Estou grato à Toyota, ao Morizo e aos meus parceiros pelo apoio e compreensão. Voltarei mais forte”, garantiu.

Sem data definida para o regresso, o piloto e a Toyota Gazoo Racing não adiantaram planos concretos para o resto da época. A prioridade mantém-se na recuperação total de Rovanperä, que promete regressar “logo que possível” à competição.