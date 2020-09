Junior Racing Festival arranca em dezembro

A Junior Racing Festival é uma competição baseada em monolugares FIA F4 e F3 regionais e turismos, que se destina a oferecer oportunidades e a atrair jovens pilotos para as corridas. Arranca em dezembro no Estoril e terá outro evento em Portimão, já em janeiro. A ideia passa por desenvolver uma plataforma de transição para os jovens que saem do karting, e não só, que pretendam dar sequência às suas carreiras.

O festival inaugural será organizado em dois eventos de seis dias cada, o primeiro no Circuito Estoril e o segundo no Autódromo Internacional do Algarve, sendo esta uma boa oportunidade para, na tradicional época baixa do desporto motorizado europeu, os pilotos poderem participar em sessões de testes durante os primeiros quatro dias de cada evento, antes de competirem em corridas multi-motor e multi-chassis, durante o fim-de-semana.

A Junior Racing Festival tem parcerias com a Hankook Tire, Tatuus, AF-Tech e P1 Racing Fuels. É uma criação de Cesar Alvarez, um experiente engenheiro que trabalhou no WEC, Fórmula E, ELMS, Fórmula Renault 3.5, Toyota Racing Series e GT World Challenge, em equipas como a Andretti Autosport, SMP Racing, Charouz Racing System, Absolute Racing e Status Grand Prix.

Os concorrentes podem inscrever-se numa das três categorias. As duas classes de monolugares, Fórmula 16 e Fórmula 18, são um equivalente à FIA F4 e F3 Regional, respetivamente, enquanto a classe Touring e GT utilizam veículos homologados selecionados, das suas séries nacionais e regionais.

Cada classe incluirá também categorias para ‘rookies’ e femininos.

Quatro chassis serão elegíveis na Fórmula 16 (Dome F110, Tatuus F4-T1014, Mygale M14-F4 e Crawford F4-16) bem como seis motores da Abarth, Ford, Renault Sport, Geely, Honda e TOM’S Toyota.

A Fórmula 18 utilizará o chassis Tatuus F3 T-318 com a escolha de motores entre Renault Sport, Alfa Romeo e Toyota Gazoo.

Os pilotos devem ter pelo menos 15 anos de idade e possuir licença internacional A, B ou C, ou ainda equivalente Nacional.

A data limite para as inscrições é 1 de novembro de 2020.

O Junior Racing Festival inaugural está agendado para 15-20 de dezembro de 2020 no Estoril, com Portimão, de a 6-11 de Janeiro de 2021.

Cesar Alvarez é o fundador do Junior Racing Festival: “O conceito do Junior Racing Festival foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, na sequência de uma série de discussões com proprietários de equipas de monolugares e GT e managers de pilotos. Estas conversas tornaram-se gradualmente mais sérias, e agora concebemos um evento destinado a atrair jovens pilotos para novos testes e oportunidades de corridas durante o inverno. A nossa esperança é recriar o ambiente que foi criado no Festival original da Fórmula Ford e reunir alguns dos melhores pilotos de todas as séries nacionais, e recompensá-los com prémios de topo”, disse. Quem sabe não aparece aqui um futuro Campeão de Fórmula 1…