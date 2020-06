Juan Pablo Montoya fala da possibilidade de conquistar a Tripla Coroa

Juan Pablo Montoya estará presente nas 24h de Le Mans Virtuais, a competir no carro #6 do Team Penske, juntamente com Simon Pagenaud, D.Cameron e R.Taylor.

Com a Penske a considerar um regresso às 24h de Le Mans, pela primeira vez desde 1971, sob as novas regulamentações LMDh – CLIQUE AQUI PARA LER – Montoya não excluiu o objectivo de uma vitória definitiva na mítica corrida de resistência e a reivindicação da tripla coroa, pois Montoya já venceu o Grande Prémio do Mónaco em 2003 pela BMW Williams Team e as 500 milhas de Indianapolis por duas vezes, em 2000 e 2015.

Ao motorsport.com, Montoya afirmou: “Acho que com os híbridos, os novos pacotes são uma boa oportunidades para correr. Seria muito divertido. Se gostaria de vencer a Tripla Coroa? Sim, mas não vejo isso como ‘o Fernando Alonso também quer vencer’. Acho que seria bom tentar, até porque as 24h de Le Mans são um evento porreiro e uma das maiores corridas do mundo”.