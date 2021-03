JT59 Racing Team é a primeira equipa confirmada nos Supercars

A equipa JT59, de Joaquim Teixeira, foi a primeira a oficializar a participação no Supercars Endurance.

O projeto da equipa JT59 Racing Team para 2021 já está decidido, a equipa vai utilizar o seu Cupra TCR em dois campeonatos. Irá manter o piloto Joaquim Teixeira no Campeonato de Portugal de Montanha J.C.Group e a dupla de pilotos Daniel Teixeira e Joaquim Santos no novo Campeonato Supercars Endurance, na categoria TCR Ibérico.

No Supercars Endurance, sempre que o Piloto Joaquim Santos por motivos profissionais esteja impedido de participar, irá Daniel Teixeira participar sozinho.

Em 2021 a época da JT59 Racing Team será intensa. Além das cinco provas dos Supercars Endurance, com três provas em Espanha e duas em Portugal, tem previsto participar também nas oito provas do Campeonato de Portugal de Montanha J.C. Group, que integra inclusive uma prova do Campeonato da Europa de Montanha em Boticas. Pretende igualmente participar na prova da FIA o Masters Hill Climb que este ano se realiza em Portugal.

Por fim, está ainda pensada a possibilidade de participar no final do ano, numa prova do Campeonato Espanhol de Montanha que poderá ser em Arona-Tenerife.