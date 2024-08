Jovem neerlandês de 12 anos é o novo piloto da Williams Academy

A Williams confirmou a entrada do neerlandês Dean Hoogendoorn, de 12 anos, para o seu programa de jovens pilotos.

Tornando-se no membro mais jovem do programa da estrutura britânica, Hoogendoorn tem progredido no karting, onde já estabeleceu recordes, incluindo o de se tornar o mais jovem vencedor de sempre da Classe Mini Gr. 3 do WSK Super Master Race, com apenas 9 anos.

Welcome Dean Hoogendoorn! 🤝 The Dutch racer will join our Driver Academy from 2024 onwards as our youngest member after a run of impressive results in karting 🤩 — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 23, 2024

Os resultados na classe OK Junior valeram-lhe um lugar na Williams Academy, recebendo apoio para desenvolver ainda mais as suas capacidades e progredir nas categorias júniores, na esperança de um dia chegar à Fórmula 1.

Dean Hoogendoorn expressou o seu entusiasmo, afirmando que juntar-se à família Williams é um momento de orgulho e um passo mais perto do seu sonho de se tornar um campeão do mundo. “Quando tinha quatro anos e conduzi pela primeira vez um kart, sabia que queria ser Campeão do Mundo”, partilhou Dean. “É para isto que eu vivo e sonho e trabalho arduamente todos os dias para atingir o meu objetivo. As corridas são a minha paixão e fazer parte da família Williams é um momento de grande orgulho para mim. Vou contribuir com tudo o que puder para a equipa e mal posso esperar para ver o que podemos alcançar juntos.”