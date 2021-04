José Rodrigues na Porsche GT3 Cup

José Rodrigues junta-se à grelha da Porsche GT3 Cup 2021, naquele que será o ano de estreia da competição em Portugal. O troféu monomarca chega a Portugal pelas mãos da P21 Motorsport e promete espetáculo e uma grande estrutura envolvente, privilegiando a animação em torno das corridas.

José Rodrigues, com um percurso de relevo nos turismos internacionais, com vitórias e pódios em alguns dos mais disputados campeonatos da categoria, regressa agora a Portugal para se estrear competitivamente ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup e numa grelha que se espera ser muito competitiva.

Para o piloto de Braga, assistido pela Speedy Motorsport de Pedro Salvador: “Os troféus monomarca sempre me aliciaram pela igualdade e competitividade! Após quase uma década de carreira nos turismos em vários campeonatos internacionais e com passagens pelo europeu e mundial, julgo que esta é uma excelente plataforma para saltar para os campeonatos de GT. Aliás, sempre tive o sonho de fazer um campeonato ao volante de um Porsche GT3 Cup, por isso, estou muito contente por fazer parte desta grelha que promete o melhor retorno e espetáculo para os respetivos patrocinadores e fãs da modalidade. Para lutar pelo objetivo de sempre, as vitórias, escolhi a Speedy Motorsport liderada pelo Pedro Salvador alguém em quem confio em pleno para podermos lutar juntos por estes objetivos”.

O campeonato arranca no fim-de-semana de 23 a 25 de Abril em Braga para a primeira das 5 rondas do Troféu.