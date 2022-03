José Pedro Fontes: “Devemos ter uma visão Ibérica” | AutoSport

Desafiamos José Pedro Fontes a fazer um balanço da velocidade nacional. O diagnóstico é claro e as soluções devem ser implementadas, para voltarmos a ter a velocidade que já tivemos. Mas só se conseguirá com uma mudança profunda e uma organização clara:

“Eu acredito nos circuitos. Mas primeiro tem de haver uma clara pirâmide das classes onde podemos competir. Essa pirâmide tem que ser hierarquizada do ponto de vista económico e baseada em carros modernos. Temos de apostar no desporto moderno e não fazer mais categorias de carros clássicos, que têm obviamente lugar no nosso desporto, mas que não podem ser a sua base. O nosso desporto tem de ter como base carros modernos, contando obviamente com uma classe histórica, que faz todo o sentido. E temos de pensar na progressão dos pilotos. Tem de haver uma fórmula como a Fórmula 4 e essa tem que ser ibérica. Tem de haver um troféu monomarca de entrada, como é o Kia Picanto, tem de haver um troféu monomarca intermédio, como tivemos o Troféu Clio no passado e depois tem de haver uma categoria rainha que, a meu ver, tem de ser os TCR e os GT4, porque são os carros que neste momento têm mercado na Europa. Quanto mais apostarmos em categorias que tenham um mercado internacional mais fácil será o plano de negócio. Além disso, devemos ter uma visão Ibérica. Se queremos voltar a ter campeonatos de velocidade profissionais com qualidade, como já tivemos no passado, com massa crítica, temos de apostar em competições ibéricas, pois a realidade económica é Ibérica. Conheço a realidade dos dois lados, o trabalho feito pelos presidentes das duas federações e sei que Portugal tem uma mentalidade aberta a competições ibéricas. Espanha também tem, mas é mais difícil porque tem muitas regiões. Mas é preciso fazer um projeto bem pensado, credível, que envolva marcas e que tenha argumentos para convencer quem decide. Não tenho dúvidas que nos circuitos, apenas campeonatos Ibéricos poderão ter a dimensão necessária. “

Além de uma pirâmide clara e bem definida, Fontes afirmou que é preciso defender e ouvir quem aposta, quem investe no desporto motorizado e acima de tudo, não se devem dispersar meios:

“É preciso construir uma pirâmide sólida e dar estabilidade às empresas que queiram investir num desses degraus. A minha convicção é que se, por exemplo, a CRM ou a KIA apostam em fazer um troféu, não pode haver espaço para outro troféu semelhante. Temos de proteger quem existe e não ter medo de o assumir, caso contrário estamos a dispersar meios e não deixamos as competições criarem dimensão. Sem dimensão, os recursos serão escassos para se fazer bem. Assim, temos de planear a progressão, apostar em competições, protegê-las e, por fim, ter uma visão ibérica, atenta à nova realidade que se aproxima, pois trata-se de uma oportunidade que pode e deve ser aproveitada.”