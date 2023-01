José Monroy, Rui Miritta e Chris Hillaby vão competir nas 6 Horas de Abu Dhabi | AutoSport

A P21 Motorsport, promotora do troféu Porsche Sprint Challenge Ibérica, vai regressar a Abu Dhabi para participar na prova de 6 Horas, competição organizada pela Creventic e que faz parte do Middle East Trophy, com José Monroy a equipa com Chris Hillaby e Rui Miritta num Porsche 911 GT3 Cup (Gen II). No ano passado, a P21 Motorsport levou dois Porsche 991 GT3 Cup para as duplas Afonso Vaz e Nuno Caetanovich e José Monroy e Rui Silva, mas problemas elétricos nos treinos livres inviabilizaram a participação de um dos carros, passando os 4 pilotos a dividirem o restante.

Esta participação nos Emirados Árabes Unidos da equipa liderada por José Monroy, manager da empresa que vai colocar em pista esta temporada o Porsche Sprint Challenge Ibérica, tem como principal objetivo proporcionar a pilotos daquele troféu novas experiências em pistas interessantes, como é o caso da Yas Marina Circuit.

“Este é o segundo ano consecutivo em que a P21 marca presença neste evento, agora com o novo carro do troféu, o Porsche 991.2, com o qual estamos a planear competir noutras provas desta série da Creventic, como as 12 Horas de Spa e, eventualmente, as 12 Horas do Estoril. Os meus colegas de equipa serão dois pilotos do troféu, o Rui Miritta e o Chris Hillaby, este último britânico que fez uma prova em 2022 e depois decidiu adquirir-nos um carro para a nova época. Ao mesmo tempo, iremos aproveitar a ocasião para promover o Porsche Sprint Challenge Ibérica”, explicou José Monroy.

Em relação a objetivos desportivos, o “patrão” da P21 foi claro: “Acima de tudo, pretende-se proporcionar experiência aos nossos pilotos e divulgar o troféu, sem perder de vista o melhor resultado possível na classe. Estamos já a planear, para janeiro de 2024, vir correr as 24 Horas do Dubai e as 6 Horas de Abu Dhabi com um maior número de carros e de pilotos do Porsche Sprint Challenge Ibérica”.

Os treinos e a qualificação das 6 Horas de Abu Dhabi decorrem na manhã do próximo sábado (21 janeiro), enquanto a corrida tem início às 16h00 locais (12h00 de Portugal continental).

Foto: P21 Motorsport