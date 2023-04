José Monroy relativamente ao acidente: “uma em 1000, mas pode acontecer…” (aúdio) | AutoSport

Com Fábio Mendes em Portimão

A primeira edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica teve lugar este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, integrando o programa da segunda jornada do WEC, com uma grelha de partida composta por 24 pilotos inscritos e com nomes sonantes do automobilismo nacional.

O fim de semana não começou bem com o acidente aparatoso que correu o mundo de Alexandre Areia, muito pelo facto do Porsche 911 GT3 Cup – 991.2 ter ultrapassado as barreiras de segurança do traçado algarvio e ter parado na bancada no fundo da curva 1. Não houve feridos porque a bancada estava despida de público e a célula de segurança do carro germânico protegeu o piloto.

O responsável da P21 Motorsport, promotora da competição, José Monroy falou com o AutoSport sobre este e outros temas, mas insistiu que acidente foi uma situação excecional e mantém a confiança na segurança do circuito e dos carros e na capacidade técnica dos pilotos que compõem a grelha da Porsche Sprint Challenge Ibérica.

Sobre o futuro deste troféu monomarca, Monroy espera que as diferenças entre os pilotos se tornem ainda mais curtas nas próximas rondas, conforme forem aumentando a sua experiência aos comandos dos novos carros alemães.