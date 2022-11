José Monroy apresenta as novidades da Porsche Sprint Challenge Ibérica (vídeo) | AutoSport

Depois de duas bem sucedidas épocas da GT3 Cup, o troféu monomarca passará a contar com o selo oficial da Porsche e passará a ser designada de Porsche Sprint Challenge Ibérica. A competição incluirá corridas tanto no Estoril como em Portimão, em Portugal, mas alarga o seu leque em Espanha, já que mantém os circuitos de Jerez de La Frontera e de Valência, acrescentando os de Motorland e Barcelona e/ou Navarra.

José Monroy, CEO da P21 Motorsport, organizador e principal responsável por este projeto, dá a conhecer algumas das novidades da Porsche Sprint Challenge Ibérica, assim como faz um balanço pormenorizado do que foram as duas épocas da GT3 Cup.