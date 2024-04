José Maria Marreiros e Pedro Marreiros juntos no Campeonato de España de GT

José Maria Marreiros e Pedro Marreiros formarão este ano uma dupla muito especial no Campeonato de España de GT, que terá início já no próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve.

O duo formado por filho e pai esgrimirá argumentos na competição espanhola ao longo de seis jornadas aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup assistido pela Veloso Motorsport, o que dá garantias de competitividade durante toda a temporada

José Maria Marreiros, apesar da sua juventude, tem já alguma experiência, tendo em 2021 participado no Campeonato de Portugal de Velocidade aos comandos de um Porsche Cayman GT4 Clubman, assegurando o ceptro da sua classe.

Por seu lado, Pedro Marreiros tem vindo a protagonizar uma carreira sustentada há já longos anos, tendo no seu pecúlio o título de Campeão de España de Resistência de 2018, vendo a possibilidade de competir em equipa com o seu filho como uma oportunidade única: “será certamente uma época especial. Voltar a um campeonato que em 2018 me proporcionou um titulo importante integrado na Veloso Motorsport, equipa onde me sinto em casa, e ter ao meu lado o meu filho como companheiro de equipa, é que facto uma combinação perfeita. No plano desportivo, vamos encarar este desafio com seriedade e profissionalismo e trabalhar num sólido resultado tendo em conta o campeonato“.

Para José Maria Marreiros a participação no Campeonato de Espanha de GT é mais um passo na sua carreira, mostrando-se entusiasmado com o seu projecto de 2024: “sei que vou necessitar de algum tempo de adaptação a este novo carro que é bastante mais desafiante que o GT4. Vamos encarar esta primeira prova como um teste e começar já a trabalhar com a Veloso Motorsport para os desafios seguintes. Integrado nesta excelente equipa e com a toda a experiencia do meu pai, vou tentar assimilar o máximo de informação possível e procurar ser rápido e consistente ao longo da temporada. Tenho a consciência que esta será uma oportunidade incrível para evoluir enquanto piloto“.

O programa oficial da ronda do Autódromo Internacional do Algarve tem o seu início no próximo sábado, estendendo-se até domingo. A qualificação será realizada no sábado, dia em que será disputada a primeira corrida do evento (14h05). A segunda terá luz verde às 9h00 de domingo. Ambas as provas poderão ser seguidas em directo através do canal de Youtube da competição.