José Correia estreia Mercedes AMG GT4 no Supercars GT4 South

José Correia, atual Campeão de Portugal de Montanha, traçou um amplo projeto desportivo para a época de 2021, e a juntar à já anunciada defesa do título na montanha estabeleceu outro grande desafio, a participação no Supercars GT4 South.

Um novo campeonato ibérico, com organização a cargo da Race Ready, que coloca em pista modelos GT4 e TCR e que desde o primeiro momento cativou o piloto: “A mudança de regulamento no Campeonato de Portugal de Velocidade GT levou-me a prescindir do Nissan GT-R Nismo GT3 e a optar por adquirir um Mercedes AMG GT4, para integrar uma competição com um formato semelhante, mas com um nível de competitividade e desafio que me despertaram maior interesse.”

Adivinha-se assim uma temporada de descobertas para o piloto que, a par de nunca ter conduzido o seu novo modelo, irá alinhar pela primeira vez em provas de circuito em Espanha. “Estou muito curioso com a próxima época. Vai ser bom conhecer um novo ambiente, com outra concorrência, novas pistas e descobrir um novo carro”, afirmou.

O calendário do Supercars GT4 South define-se com cinco eventos e um total de três deslocações ao país vizinho, disputadas nos traçados de Jarama, Valência e Jerez, a que se somam duas contendas em solo luso, no Estoril e em Portimão.

Desta feita, o desafio inaugural do ano assinala de imediato uma dupla estreia de José Correia, que se irá apresentar com o seu novo Mercedes AMG GT4 no circuito espanhol de Jarama, dias 5 e 6 de junho.