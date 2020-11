Jornada de Single Seater Series e Troféu C1 adiada para 12 e 13 de dezembro

Devido ao estado de emergência implementado de 9 a 23 de novembro em Portugal, a corrida prevista para 14 e 15 de novembro no circuito de Braga foi adiada para 12 e 13 de dezembro. Apesar da resolução do conselho de ministros n.º 92-A/2020, onde o desporto federado foi autorizado, o novo estado de emergência prevê constrangimentos e restrições à liberdade de circulação, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco.​

“Em primeiro lugar quero garantir a todos os nossos participantes que a jornada final desta época será realizada. Para já, seguimos para o plano B, que é o adiamento para 12 e 13 de Dezembro. Tendo em conta o estado de emergência, não é lógico correr o risco de ver a prova cancelada em cima da data o que representaria prejuízos para todos. Temos tudo pronto para voltar à ação garantindo a segurança de todos os participantes. Agradecemos a compreensão de todos os nossos participantes, parceiros e fornecedores.” explica André Marques da Motor Sponsor