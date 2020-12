Jorge Setas/André Pinto vencem Troféu Mini de 2020

O Troféu Mini encerrou este fim-de-semana a temporada de 2020 no fantástico circuito de Jerez de La Frontera, onde depois de uma semana de chuva intensa, o fim-de-semana surgiu seco, com poucas nuvens e uma temperatura amena a rondar os 18 graus. Apesar da cidade e do ambiente do fim-de-semana convidar a relax, as equipas dos Minis tinham muito a decidir. Matematicamente ainda existiam 6 candidatos ao titulo, com os 3 primeiros separados por 3 pontos quando existiam 40 para discutir.

Jorge Setas e André Pinto, já lideravam o Trofeu e a qualificação começou da melhor forma para os pilotos da Gianfranco ao conquistar a Pole Position. No entanto, após o Mini da dupla ter sido verificado, foram encontradas irregularidades no camber, pelo que foram obrigados a arrancar de último. Assim, a liderar o grupo dos Mini estava a dupla Ibérica Francisco Borreguero/Cláudio Mota, com o Brasileiro João Fedorowicz ao seu lado. Os irmãos Nuno e José Dias arrancavam da terceira posição, Miguel Sardo/Paulo Frazão fizeram o quarto melhor tempo na qualificação e Vasco Nina foi quinto. O rookie Ruben Veludo fez equipa com Rui Costa e saíram do sexto lugar da grelha, com estreante Mariana Pinto Abreu em 7º e como já foi referido, Jorge Setas e André Pinto atrás após corrigirem os cambers.

Corrida sempre com vários lideres

Com a rápida dupla Setas/Pinto a saírem do final da grelha, a partida não podia ser mais interessante no sentido de ver com que rapidez conseguiriam os dois pilotos recuperar posições. Só que lá na frente, João Fedorowicz, a dupla Borreguero/Mota e José e Nuno Dias iam perdendo tempos e divertindo-se com ultrapassagens constantes. O Pole Position só aguentou a primeira volta, com José e Nuno Dias a passarem para a frente e Fedorowicz a ser o 3º líder em 2 voltas. Com todas as ultrapassagens, foi a dupla Setas/Pinto que passou para a liderança, mostrando que eram igualmente rápidos com o carro legal.

Apesar de ser uma prova de 2 horas as lutas iam sucedento da cabeça ao final do comboio, com Mariana Pinto Abreu a lutar com Miguel Sardo/Paulo Frazão no que tem sido uma excelente evolução da jovem Piloto.

Durante a primeira paragem de boxes, todo o esforço da dupla Setas/Pinto foi por água abaixo, com uma paragem mais demorada. Quem aproveitou da melhor forma foi o piloto brasileiro João Fedorowicz, que depois de ver a dupla Borreguero/Mota liderar aproveitou ele também para se colocar na dianteira. Com isto, Ruben Veludo/Rui Costa discutiam a terceira posição com os irmãos Dias e atrás vinham então Setas/Pinto. Vasco Nina e a dupla Miguel Sardo/Paulo Frazão discutiam mais atrás a sexta posição, com Mariana Pinto Abreu a assistir à luta.

Com o decorrer do tempo, os irmãos Nuno e José Dias colocaram a sua experiência em jogo e subiam à liderança dos Mini, logo após a segunda paragem, embora também tenham beneficiado da desistência do brasileiro Fedorowicz. Com isto, Veludo/Costa ascendiam ao segundo lugar, depois de terem passado a dupla Borreguero/Mota. Setas/Pinto mantinham o quarto lugar depois do desentendimento da paragem inicial nas boxes e atrás, Sardo/Frazão e Vasco Nina continuavam a luta pelo quinto lugar.

Depois da última paragem obrigatória nas boxes, os irmãos Dias mantiveram a liderança até ao final, vencendo com mérito mais uma prova e conquistando, desta forma, o segundo lugar do Troféu. Francisco Borreguero/Cláudio Mota terminaram a prova em segundo lugar que roubaram a Ruben Veludo/Rui Costa a apenas três voltas do fim, o que não invalidou que Ruben Veludo vencesse a categoria Mighty e ficasse em terceiro do Troféu. A cortar a meta em quarto lugar, Jorge Setas/André Pinto fizeram pontos suficientes para que Setas se sagrasse vencedor do Troféu Mini de 2020! Um titulo suado onde a regularidade e consistência foram chaves.

Já Miguel Sardo/Paulo Frazão terminaram na quinta posição, com Vasco Nina logo atrás após dois drive thought por não comprimento do handicap. Mariana Pinto Abreu foi sétima classificada na prova e João Fedorowicz, mesmo não terminando, conseguiu classificar-se em oitavo, amealhando pontos importantes para ficar em quinto lugar do Troféu.

O Troféu Mini termina a época de 2020, com Diogo Ferrão, organizador do Troféu a mencionar que “sem dúvida o destaque de 2020 é o incrível resultado de termos 3 equipas a terminarem a competição exactamente com os mesmos pontos. Todos com carros e equipas diferentes. É o melhor espelho da competitividade vivida no trofeu onde cheguei a ver carros a fazer 3 e 4 ultrapassagens por volta. Um espetáculo para Pilotos e Publico ver corridas tão disputadas. Uma palavra final para o Jorge Setas, vencedor da edição de 2020 e que se junta exclusivo lote de pilotos como Rui Costa, Luis Sepúlveda, Guillerme Dal Maso como vencedores do Trofeu Mini!”

O Calendário de 2021 será apresentado nos próximos dias mas será pensado para ter um importante intervalo e assim poder contar com menos restrições e ainda mais pilotos e talvez publico!