Jenson Button vai competir em três rondas da NASCAR | AutoSport

Jenson Button fará a estreia na NASCAR Cup, confirmando a sua presença em três provas da temporada de 2023 aos comandos de um Ford Mustang.

Será um ano com projetos interessantes para Jenson Button, que além da agora confirmada estreia na NASCAR, será um dos pilotos do Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 que irá correr na edição do centenário das 24 Horas de Le Mans na Garagem 56.

Na competição norte-americana, Button vai pilotar o Ford Mustang #15 da Rick Ware Racing com o apoio promocional e de marketing da Stewart-Haas Racing.

“A primeira vez que entrei no carro da Garagem 56, foi como, ‘O que é que eu fiz? Isto é tão diferente’, e isso durou cerca de quatro voltas”, disse Button. “Depois foi como, ‘Aguenta, ainda é um carro de corrida. Tem quatro pneus que tocam na estrada. É um carro de corrida mecânico, o que é ainda melhor para aprender”. Gostei muito do desafio. Um carro da Cup tem muito menos downforce e é muito mais pesado. […]Sei que na minha primeira corrida não se espera que me qualifique logo na frente e não se espera que lute por uma vitória. Tenho muito respeito pelos pilotos que correm na Cup Series. Há tanto talento lá, quer seja em ovais ou em circuitos. Há dez anos atrás, as pessoas costumavam dizer que os rapazes da NASCAR não podem conduzir num circuito, mas penso que já provaram que podem”, disse.