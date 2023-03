Jenson Button estreou-se na NASCAR… e levou um toque de Kimi Raikkonen | AutoSport

O antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1, Jenson Button, estreou-se com um Ford Mustang na NASCAR e foi 18 na corrida do Circuito das AMéricas, COTA, entre um plantel de 39 carros. Contudo, o calor quase levou o piloto a parar por exaustão.

O vencedor da corrida foi Tyler Reddick num Toyota da 23XI Racing, na Etapa 1 venceu William Byron de Hendrick Motorsports (Chevrolet) e na etapa 2, Tyler Reddick

O campeão mundial de Fórmula 1 de 2009 qualificou-se em 24º para o Grande Prémio Automóvel EchoPark e manteve o seu Ford Mustang #15 relativamente limpo durante a prova de 68 voltas em torno das 3,426 milhas, 20 voltas de pista.

Outro piloto bem conhecido que marcou presença foi outro campeão de F1, Kimi Räikkönen, que se qualificou à frente de Button no 22º lugar, mas Button levou a melhor de Räikkönen na corrida, terminando 11 lugares à frente do Campeão de 2007.

Para Jenson Button: “Foi uma montanha-russa de emoções. No início, foi terrível. Todo a gente saiu disparada e eu só precisei de guiar e encontrar um ritmo. Nunca passei por uma curva tão largo, com tanta frequência, e tentar colocar o meu carro no sítio certo, estava sempre a enganar-me. Normalmente, se rodar um pouco lento numa curva, ninguém nos tenta passar por fora, mas aqui eles conseguem. A primeira fase da corrida foi muito má. Foi embaraçoso para mim. Eu pensei: Muito bem, pessoal, precisamos de ir às boxes, mudar os pneus e eu preciso de um pouco de ar. Preciso de um pouco de ar fresco. Já percebi isso.

Depois o ritmo era bom, a consistência era boa. Fiquei muito contente, e passei por alguns carros, o que foi bom. Tivemos um pouco de azar com o Safety Car, porque foram apenas duas voltas antes da nossa ‘janela’.

Para além disso, também fizemos algumas alterações no carro que simplesmente não funcionaram. Passou de um carro com uma sensação ótima para um carro realmente difícil de conduzir. Também tive uma pancada enorme de Kimi (Räikkönen), e ele atrasou-se depois disso. O carro não ficou muito bem. Foi realmente difícil, mas no final, fizemos algumas boas voltas depois de parar e meter pneus novos. Gostei dos últimos três reinícios – consegui uma boa colocação e bons movimentos de ultrapassagem por fora. Terminei em 18º após quase ter parado porque estava esgotado devido ao calor.

Estava muito calor. Estava tanto calor que pensei que ia desmaiar no carro. Por isso, parei duas vezes durante um minuto. Puseram-me gelo, deram-me muita água, e eu voltei a sair. Estive tão perto de sair do carro, porque pensava que ia desmaiar. Devo ter bebido oito-nove garrafas de água durante a corrida. A equipa manteve-me calmo, e foi por isso que obtivemos um bom resultado no final. Por isso, fiquei contente”, disse Button que correu pela sexta vez no COTA. Cinco na Fórmula 1 entre 2012 e 2016, com o melhor resultado a ser um quinto lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos de 2012.

Button ganhou 15 Grandes Prémios numa carreira de quase duas décadas na F1 (2000-2017), incluindo uma campanha dominante de seis vitórias em 2009 que lhe valeu o título. Retirou-se da F1 em 2017, e assumiu depois uma variedade de desafios, sendo a NASCAR a mais recente.

Começou com carros desportivos da classe GT500 da Super GT Series japonesa, onde ganhou o campeonato de 2018. Depois fez cinco corridas no WEC, Mundial de Endurance em 2018-2019, incluindo as 24 Horas de Le Mans. Button até competiu em provas de endurance de todo-o-terreno, correndo o Mint 400 e o Baja 1000 em 2019.

Tyler Reddick venceu o Grande Prémio EchoPark Automotive e registou a sua quarta vitória na NASCAR Cup Series, a sua primeira da temporada e a sua primeira no COTA. A sua margem sobre o segundo classificado Kyle Busch foi de 1,411 segundos.

Houve oito períodos de advertência para um total de 17 voltas. Todos os 39 pilotos da corrida, excepto 10, terminaram na volta da liderança. Ross Chastain deixa o COTA como líder do campeonato com uma vantagem de 19 pontos sobre o segundo classificado Busch.