Jack Doohan a caminho do Japão

Jack Doohan, antigo piloto de Fórmula 1, Freddie Slater e Ugo Ugochukwu juntaram-se à lista de participantes no teste pós-temporada da Super Formula que decorre esta semana em Suzuka. A organização da série, a JRP, publicou a lista final de inscritos, confirmando os 36 pilotos que vão participar nas três jornadas de testes.

Jack Doohan, que perdeu o seu lugar na Alpine F1 após as primeiras seis corridas da época, procura relançar a carreira e deverá competir na Super Formula em 2026. Em Suzuka, onde correu no Grande Prémio do Japão deste ano, pilotará durante os três dias o carro n.º 3 da Kondo Racing, com motor Toyota, anteriormente conduzido por Kenta Yamashita. Embora ainda não oficializado, tudo indica que Doohan formará uma dupla com Luke Browning, júnior da Williams, na equipa Kondo. Browning assumirá o Dallara-Toyota n.º 4 nos dois últimos dias de testes, chegando ao Japão após participar no teste de jovens pilotos de F1 em Abu Dhabi.

Freddie Slater, campeão da Fórmula Regional Europeia, alinhará pela TOM’S no último dia, reservado a pilotos com menos de quatro participações na Super Formula. Conduzirá o carro n.º 37, que nos dois primeiros dias estará a cargo de Sacha Fenestraz. Já Ugo Ugochukwu, vencedor do Grande Prémio de Macau de 2024, pilotará o carro n.º 1 habitualmente conduzido por Sho Tsuboi. Slater e Ugochukwu integram igualmente a estrutura de gestão ADD, tal como Fenestraz e o recém-coroado campeão do mundo de F1, Lando Norris.

Entre outros estreantes confirmados estão o campeão do WRC2, Kalle Rovanperä (KCMG), o piloto de FIA Fórmula 3 Charlie Wurz (Team Goh) e Yuto Nomura (B-Max Racing), campeão da Super Formula Lights.

O teste inclui seis sessões, somando um total de 12 horas de rodagem: quatro horas e meia na quarta-feira e quinta-feira, e mais três horas na sexta-feira.