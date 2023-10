Ivan Domingues vai competir no FRECA com a Van Amersfoort Racing | AutoSport

A Van Amersfoort Racing (VAR) confirmou a presença do piloto luso Ivan Domingues no Formula Regional European Championship (FRECA) nas duas últimas provas da temporada em Zandvoort e Hockenheim, a primeira a realizar-se já no próximo fim de semana.

Ivan Domingues não é estranho à equipa neerlandesa, uma vez que participa com a VAR no campeonato italiano de F4 e o campeonato EURO 4, tendo alcançado o pódio em Imola.

O piloto português fará a sua estreia nas corridas do FRECA – a série regional europeia de Fórmula 3 da FIA – este fim de semana em Zandvoort, seguindo-se a ronda final da temporada em Hockenheim na semana seguinte.

“Estou entusiasmado por estar a dar um passo em frente”, afirmou Domingues em comunicado. “A equipa e eu temos estado a preparar a minha estreia nas últimas semanas e sinto-me confiante para o meu primeiro evento. O FRECA tem um pelotão muito competitivo e mal posso esperar para começar neste primeiro fim de semana”.

O diretor executivo da Van Amersfoort Racing, Rob Niessink, explicou que “é emocionante ver um dos nossos pilotos a dar um passo em frente”, acrescentando que Ivan Domingues “tem tido um bom desempenho este ano na F4 italiana e no EURO 4, e sentimos que está pronto para o próximo capítulo da sua carreira de piloto. Estes dois primeiros eventos serão apenas de aprendizagem e a equipa está lá para o orientar”, concluiu.

Foto: ACI Sport