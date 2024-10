Ivan Domingues na Fórmula Regional Europeia by Alpine: top 10 e 4º nos rookies

Queremos muito continuar a representar Portugal nas corridas mais importantes do Mundo”, garantiu o jovem piloto português que marcou presença com a Van Amersfoort Racing nos testes de inverno da Fórmula 3, realizados em Jerez e Barcelona.

Numa temporada onde alcançou dois pódios (Hockenheim e Mugello), Domingues mostra-se satisfeito com a sua temporada numa grelha que contou com 39 pilotos das mais diversas nacionalidades: “Foi uma temporada positiva, onde consegui a espaços demonstrar o meu ritmo. Numa grelha recheada de talentos, terminar no Top-10 no ano de estreia é um feito assinalável e um sinal positivo que esperamos seja suficiente para captar a atenção das equipas de Fórmula 3.

Foi uma época de estreia muito positiva para Ivan Domingues na Formula Regional Europeia by Alpine 2024 (FRECA). Ao volante de um monolugar da Van Amersfoort Racing o piloto de Leiria, de 18 anos, garantiu um lugar no Top-10, assegurando também o quarto lugar entre os Rookies na competição que antecede a Fórmula 3 na pirâmide que termina na tão ambicionada Formula 1.

