International GT Open inicia 17ª temporada no Circuito do Estoril! | AutoSport

Após meses de enorme expectativa, a comitiva do International GT Open prepara-se para retomar o asfalto e dar início à temporada 2022. Assente exclusivamente em carros da categoria GT3, é já no próximo fim-de-semana, entre 29 de Abril e 1 de Maio, que a bem-sucedida série promovida pela GT Sport irá ligar os motores no Circuito do Estoril, revisitando a Baía de Cascais e um dos mais emblemáticos traçados da Fórmula 1 com o apoio do Motor Clube do Estoril.

Tal como em épocas anteriores, o International GT Open inicia a 17ª temporada do seu percurso com o objetivo de proporcionar um espetáculo desportivo ímpar a todos os amantes do automobilismo. Além de dezenas de supercarros que certamente farão as delícias dos presentes, a série tem como argumentos corridas extremamente disputadas, um ambiente descontraído e amigável, circuitos de nível mundial e custos controlados.

Ao regulamento estável junta-se o alto nível de desempenho da categoria GT3, fazendo da competição uma das mais apreciadas do continente europeu. Não só pelas características técnicas dos carros, mas igualmente pelo formato desportivo, assente em duas corridas por fim-de-semana de 60 e 70 minutos e duas categorias que conjugam pilotos amadores e profissionais no mesmo espaço.

Apesar dos efeitos da pandemia, as confirmações de novos pilotos, carros e equipas continuam a aumentar. À partida desta primeira ronda da temporada em Portugal estarão oito Mercedes AMG, sete Ferrari 488, três Lamborghini Huracán Evo e um McLaren 720S, num total de 19 viaturas. Um número que irá crescer em Paul Ricard, palco da 2ª ronda do campeonato.

Apesar de a classe Pro-Am atrair o maior número de inscritos, a luta pelos dois títulos deverá ser muito competitiva. A classe Am promete trazer novos talentos para a ribalta e com isso perspetivam-se muitas surpresas na classificação geral ao longo do ano.

Muitas novas entradas e regressos

Revelando uma grelha extremamente diversificada, o International GT Open conta com muitas novidades em 2022. Na classe Pro, a Oregon Team prepara-se para a sua estreia na competição, defendendo as cores da Lamborghini e juntando-se ao plantel como campeã do SuperTrofeo Europe, depois de ter colecionado sucessos noutras categorias. Um dos Huracán multicoloridos estará nas mãos do ex-campeão da Euroformula Leonardo Pulcini e ainda de Benji Hites, que venceu em Monza, no ano passado, na sua estreia no International GT Open. O segundo Lamborghini será confiado ao suíço Kevin Gilardoni e a outro graduado da Euroformula, o holandês Glenn Van Berlo.

A oposição aos intentos da Oregon Team virá, por um lado, do McLaren 720S da Optimum Motorsport, que faz a sua estreia na classe Pro com Nick Moss/Joe Osborne — sérios candidatos ao triunfo após terem terminado no 3º posto da categoria Pro-Am duas vezes nos dois últimos anos. Mas igualmente pela GetSpeed Performance, que em 2022 inscreve dois pilotos especialistas em GT, Sebastien Baud e Steve Jans, aos comandos de um AMG GT3. A equipa alemã está de regresso ao International GT Open após um hiato de um ano, com um carro em cada classe. Na Pro-Am, onde são antecipadas batalhas tão ou mais ferozes, o segundo AMG GT3 da GetSpeed estará nas mãos de Moritz Kranz e Jeanine Shoffner, que assim confirma o seu regresso à competição.

Ainda no campo das Flechas Prateadas, destaque para as restantes equipas que terão ao seu dispor um Mercedes AMG. A recém-formada Theeba Motorsport vai disputar a sua primeira corrida e inscrever uma das primeiras pilotos sauditas a competir internacionalmente: Reema Al-Juffali, de 30 anos, que fará dupla com o especialista em GT Adam Christodoulou.

Ex-campeã da categoria, a SPS Automotive Performance está de volta para uma campanha completa, tendo a seu cargo a dupla suíça composta por Yannick Mettler e Dexter Müller. Diretamente da Baviera, e subindo um degrau após experiências passadas com carros da categoria GT4, o Team GT prepara-se para a estreia no International GT Open com o chefe de equipa e piloto Bernhard Laber, que dividirá o volante com o suíço Alain Valente.

De regresso para uma jornada completa e com quatro carros ao seu dispor encontramos a Kessel Racing. Com um palmarés invejável, a equipa suíça, tetracampeã na antiga classe GTS, mantém-se fiel à Ferrari e terá a seu cargo três 488 Evo em Pro-Am, confiados a pares muito interessantes. O campeão italiano de GT Am, Murat Cuhadaroglu, da Turquia, terá a seu lado David Fumanelli, pilotos que dividirão as boxes com a dupla britânica Omar Jackson/Charlie Hollings e o duo Roman Ziemian-Axil Jefferies.

Fazendo a sua estreia com o 488 Evo, após a decisão de mudar de fabricante, a Olimp Racing terá a responsabilidade de prestar assistência aos polacos Marcin Jedlinski e Karol Basz (Pro-Am) e aos seus compatriotas Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski (Am). Já a Il Barone Rampante terá a missão de representar a Lamborghini na categoria. A histórica equipa italiana passa a contar com ainda mais argumentos para lutar pelo triunfo depois de assegurar os serviços de Giuseppe Cipriani, bicampeão da classe Am nos últimos três anos, e que por sua vez irá dividir o carro com o ex-campeão italiano de GT Alex Frassineti.

Luta de gigantes

Com cada marca a estar representada por três duplas de pilotos, a classe Am arranca no Circuito do Estoril com a expectativa de uma batalha muito interessante entre o Ferrari 488 e o Mercedes AMG GT.

Do lado do “Cavallino Rampante”, contar com a sua equipa-cliente mais importante, a AF Corse, e igualmente com a Kessel Racing, permite encarar esta luta com optimismo. A equipa italiana colocará em campo um carro para Laurent de Meeus e Jamie Stanley, que se destacaram nas competições do Ferrari Challenge, enquanto os checos inscrevem Stephen “The Doc” Earle. De regresso à competição, o norte-americano repartirá o banco do condutor com a jovem estrela italiana Erwin Zanotti.

Uma das mais recentes adições ao mundo vermelho, a Olimp Racing volta a contar em pista com os já referidos Stanislaw Jedlinski/Krystian Korzeniowski. Defendendo as hostes da marca de Estugarda neste confronto italo-germânico, a GetSpeed irá, uma vez mais, ter ao volante do seu AMG o chefe de equipa Adam Osieka, que dividirá o lugar com o seu amigo de longa data Kiki Sak Nana, campeão de drifting e estrela nacional tailandesa.

Apesar de fazer a sua estreia na competição, a Mann-Filter Team Landgraf conta com uma dupla familiar: os austríacos Alex Hrachowina e Martin Konrad estão de regresso para lutar pelo título da classe, depois de terem conquistado o segundo, terceiro e quarto títulos do seu palmarés entre 2017 e 2019.

Por último, mas não menos importante, destaque para a equipa espanhola Baporo Motorsport, de volta para uma temporada completa com seu AMG. O carro será pilotado pela dupla formada por Dani Díaz-Varela e Jaume Font.

O programa desportivo do International GT Open no Circuito do Estoril será repartido por três dias e comporta três sessões de treinos livres, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas.

Sexta-Feira

10:15-11:55: Treinos Livres 1

13:15-14:15: Treinos Livres 2

15:15-15:55: Treinos Livres 3

Sábado

10:35-11:05: Qualificação 1

15:30-16:40: Corrida 1

Domingo

09:00-09:30: Qualificação 2

13:30-14:30: Corrida 2