Henrique Chaves: “Os planos passariam por lutar pelo título do GT Open”

Apesar do mundo do automobilismo estar em suspenso, quisemos saber quais eram os planos de Henrique Chaves para esta época:

“Infelizmente é nessa situação que estamos, mas os planos passariam por lutar pelo título do GT Open e de participar nas 24h de Spa. Fazer mais algumas rondas do GT World Challenge Endurance também estava em cima da mesa, mas apenas isso, em cima da mesa.”

Com este período de quarentena os atletas de alta competição têm de se manter em forma como podem:

“Tento treinar em casa. A varanda não permite muitas aventuras mas dentro de casa há sempre espaço para treinar um pouco. Tenho feito bastantes horas de simulador também, o que ajuda a treinar o foco, reflexos e mantém também algum ritmo de competitividade. Mas a verdade é que desde a última prova do último ano que não me sento num carro de competição e quando voltar as corridas vai ser um pouco complicado mas fazemos o que é possível.”

Chaves esteve aos comandos de um McLaren da Teo Martin Motorsport, que tem ligação privilegiada com a McLaren. A porta da equipa de Woking parece abrir-se aos poucos:

“Há contactos. Se é possível ou não só futuro o dirá. Da minha parte irei dar tudo o que tenho em pista para mostrar o meu valor.”

