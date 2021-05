GT Open: Vincenzo Sospiri Racing faz dobradinha na corrida 2 | AutoSport

A Corrida 2 da temporada, no Circuito Paul Ricard, viu os Lamborghinis vingarem-se de ontem, com a Vincenzo Sospiri Racing a conquistar uma relativamente inesperada dobradinha, com Frederick Schandorff-Michele Beretta a vencer à frente dos companheiros de equipa Yuki Nemoto-Baptiste Moulin, depois de uma corrida bastante animada. Porsche voltou ao pódio graças ao carro da Lechner Racing de Andy Soucek-Al Faisal Al Zubair, que liderou a maior parte da corrida.

Com o sucesso de hoje, o VSR lidera a classificação das equipas e a dupla Beretta-Schandorff, está empatada com os vencedores da Corrida 1, Ivan Peklin-Jordan Pepper, da Equipa Lazarus Bentley, hoje quinto classificados.

Em Pro-Am, Patryk Krupinski-Christian Klien (JP Motorsport McLaren), quarto classificado, ganhou na sua categoria e em AM foi Giuseppe Cipriani (Lamborghini Huracan GT3 EVO) a vencer.