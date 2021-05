GT Open: Team Lazarus vence corrida 1 | AutoSport

Foi uma primeira corrida do GT Open Internacional, com um vencedor claro. A Team Lazarus em Bentley Continental, com dois estreantes, Ivan Peklin, o ucraniano de 19 anos de idade, na sua estreia no GT3, e o piloto oficial da marca Jordan Pepper, da África do Sul levou a melhor na primeira prova da época. A equipa inicia a época da melhor forma possível, acabando por vencer os dois McLarens 720S de Nick Moss-Joe Osborne e Brendan Iribe-Ollie Millroy da Inception, ambos da classe Pro AM.

A dupla Jens Liebhauser-Florian Scholze venceu na classe Am, desta vez com um Mercedes gerido pela AKM Motorsport.

A corrida foi marcada pelos dois acidentes no primeiro stint, com a maior parte da primeira metade da corrida atrás do Safety Car.