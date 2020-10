GT Open, Spa: Miguel Ramos e Henrique Chaves partem de 6º

Henrique Chaves e Miguel Ramos no #59 McLaren 720s GT3 da Teo Martin Motorsport vão partir da sexta posição para a primeira corrida do International GT Open no circuito de Spa-Francorchamps. A dupla portuguesa ficou a 1.644s do tempo mais rápido (2:14.065s) conquistado pela dupla do #26 Bentley Continental GT3 do Team Lazarus, pilotado por Fabrizio Crestani e Yannick Mettler.

