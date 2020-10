GT Open, Spa: Miguel Ramos e Henrique Chaves 5º (TL1) e 1º (TL2)

O International GT Open continua o seu campeonato na ronda de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Henrique Chaves e Miguel Ramos dividem o #59 McLaren 720s GT3 da Teo Martín Motorsport e estão na liderança do campeonato com 85 pontos, mais oito pontos que a dupla na segunda posição de Louis Prette e Vincent Abril.

No primeiro treino livre na Bélgica a dupla portuguesa foi quinta classificado, tendo ficado a 0.836s da dupla mais rápida constituída por Fabrizio Crestani e Yannick Mettler no Bentley Continental GT3 #26.

Já no segundo treino livre a dupla portuguesa foi a melhor em pista, com um tempo de 2:16.868s, ficando na frente de Louis Prette e Vincent Abril no #17 Ferrari 488 GT3.