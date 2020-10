GT Open, Spa: Henrique Chaves e Miguel Ramos na pole para a segunda corrida

Henrique Chaves colocou o #59 McLaren 720s GT3 da Teo Martín Motorsport na pole position para a segunda corrida do International GT Open em Spa-Francorchamps com um tempo de 2.13.305s, ficando na frente do #17 Ferrari 488 GT3 da AF Corse/APM Monaco de Vincent Abril e Louis Prette.

Depois da dupla do #59 ter ficado na quarta posição na primeira corrida, a qualificação para a segunda corrida dá esperanças de um pódio para Chaves e Miguel Ramos, que lideram o campeonato com 93 pontos, um de vantagem para o Ferrari #17.

Acompanhe a corrida AQUI às 12h35.