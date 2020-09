GT Open/Red Bull Ring: Quarto lugar inglório para Chaves e Ramos

Depois da corrida 1 do International GT Open no RedBull Ring, que viu o McLaren 720S GT3 da Teo Martin Motorsport, comandado por Henrique Chaves e Miguel Ramos a terminar na 2ª posição e a conquistar a vitória na secretaria, devido a uma penalização do KTM X-Bow GTX Concept de Patric Niederhauser e Stefan Rosina, a dupla lusa partiu para a corrida 2 na 2ª posição com grandes expetativas de, mais uma vez, levar de vencida a corrida no traçado austríaco.

Numa corrida que seria 10 minutos mais curta que a do dia anterior, Chaves tornou-se líder logo após a curva 1, depois de uma ‘musculada’ ultrapassagem, conseguindo depressa uma vantagem considerável, até ao momento em que teve que devolver a posição a Eastwood, uma vez que a ultrapassagem seria considerada ilegal. Ainda assim, Henrique Chaves conseguiu manter-se na traseira do Aston Martin Vantage AMR de Charlie Eastwood e foi capaz de roubar a 1ª posição à volta 5, depois de uma ótima saída da curva 3 do RedBull Ring, em que conseguiu ganhar velocidade para ultrapassar o Aston Martin nº34 na reta antes da curva 5.

A janela para mudança de piloto abriu à volta 16 com os pilotos Pro-Am a serem os primeiros a efetuarem a troca. Henrique Chaves parou à volta 20 enquanto circulava com 8.1 segundos de avanço para o segundo classificado, e cedeu o seu lugar a Miguel Ramos que herdou a corrida na 7ª posição, antes dos seus rivais diretos fazerem a sua troca de piloto. Terminadas as trocas, Ramos acabou por tomar a 3º lugar na geral, com uma monumental tarefa pela frente para chegar à 1ª posição, ocupada agora por SalihYoluc, substituto de Eastwood.

Depois de um período de bandeira amarela, seguido de Safety Carà volta 33, Miguel Ramos abrandou consideravelmente – por razões que ainda desconhecemos – e perdeu o 3º lugar para Prette. Com pouco mais de 1 minuto para o final da corrida, o Safety Car saiu de pista e num último suspiro Ramos forçou o ataque para conquistar posições mas foi incapaz do fazer, já que nenhum dos pilotos que circulava à sua frente cometeu qualquer erro no recomeço da corrida, tendo Yoluc conseguido um excelente arranque conquistando imediatamente 1,4 segundos para o 2ª classificado e conquistando a vitória na corrida para a TF Sport, seguido de Louis Prette, PatrykKrupinski e Miguel Ramos na 4ª posição.

Nuno Freitas Faria