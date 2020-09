GT Open: Portugueses partem do nono lugar

O McLaren 720S GT3 #16 de Marcelo Hahn/Fran Rueda (Teo Martín Motorsport) vai sair da pole para a primeira corrida do GT Open, na frente do Ferrari 488 GT3 Evo #17 da AF Corse/APM de Louis Prette e Vincent Abril. Terceiro lugar para o KTM X-Bow GTX Concept #24 da Reiter Engineering de Patric Niederhauser e Stefan Rosina. Nono lugar para o McLaren 720S GT3 #59 da Teo Martín Motorsport de Miguel Ramos e Henrique Chaves.A corrida tem lugar às 15:25 e pode ver na página do Youtube do GT Open.