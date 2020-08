GT Open, Paul Ricard: Henrique Chaves e Miguel Ramos partem de 2º

O International GT Open está a competir em Paul Ricard, na França, para a segunda ronda do campeonato. Na qualificação para a segunda corrida do fim de semana os mais rápidos foram Louis Prette e Vincent Abril no #17 Ferrari 488 GT3 da AF Corse / APM Monaco. A dupla fez um tempo de 1:59.956s

Na segunda posição ficaram Henrique Chaves e Miguel Ramos. Os pilotos portugueses do #59 McLaren 720s da Teo Martín Motorsport ficaram a 0.042s do tempo mais rápido. Ontem, a dupla portuguesa partiu de oitavo e conseguiu ficar na terceira posição, estando agora empatados na liderança do campeonato com Charlie Eastwood e Salih Yoluc.