GT Open: Novo calendário definido

O GT Open já tem calendário remodelado para 2020. A competição que contou no ano passado com as presenças de Miguel Ramos e Henrique Chaves já tem novas datas para regressar às pistas.

O calendário conta com seis provas, com o começo da competição agendado para 12 de julho, prolongando-se até novembro.

O chefe da GT Sport, Jesus Pareja, mostrou confiança: “À medida que a situação resultante da crise da Covid-19 evolui para um regresso gradual a uma vida quase normal, estamos a tomar medidas para garantir uma temporada 2020 fluída, prática e atraente. Confirmamos uma temporada de 6 eventos, um a menos do que o planeado originalmente. Lamentamos que não tenha sido possível encontrar uma data alternativa viável para o evento de Hockenheim, mas estamos impacientes por regressar a esse belo circuito em 2021. Nas circunstâncias atuais, o abandono de um evento parecia abordagem mais razoável. Agora, estamos a concentrar os nossos esforços no trabalho com os circuitos e as autoridades nacionais relevantes para garantir eventos seguros e tranquilos para todos. “

Calendário 2020: