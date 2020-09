GT Open, Monza: Safety-Car tira vitória a Henrique Chaves e Miguel Ramos

Henrique Chaves e Miguel Ramos terminaram a segunda corrida do International GT Open em Monza na segunda posição, com o Ferrari 488 GT3 #17 de Vincent Abril e Louis Prette a ser o vencedor. A completar o pódio ficou o #16 McLaren 720s GT3 de Marcelo Hahn e Allam Khodair.

Apesar da dupla portuguesa do #59 McLaren 720s GT3 ter liderado quase toda a corrida, um Safety-Car a cerca de 10 minutos do final da corrida juntou o pelotão. Antes da entrada do SC, Ramos (que estava ao volante) tinha uma vantagem de cerca de 19 segundos.

Depois da saída do Safety-Car, Ramos não conseguiu manter Vincent Abril atrás de si, com o piloto do Ferrari a ultrapassar na primeira chicane do circuito de Monza, quando faltavam cerca de três minutos para o fim, relegando a dupla portuguesa para a posição intermédia do pódio.

Por fim, António Silva e Luís Coimbra no Mercedes AMG GT4 HP 2019 #60 da Sports & You terminaram a corrida na 15º posição da geral.

Apesar da segunda posição na segunda corrida de Monza, a dupla portuguesa continua na liderança do campeonato, ambos os pilotos com 85 pontos, contra 77 pontos de Louis Prette e Vincent Abril, na segunda posição.