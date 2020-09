GT Open, Monza: Ramos e Chaves 4º na primeira corrida

Na primeira corrida do International GT Open em Monza, a vitória foi para a dupla constituída por Fabrizio Crestani e Yannick Mettler no Bentley Continental GT3 #26 do Team Lazarus. Segunda posição para o Aston Martin Vantage GT3 #34 da TF Sport com Salih Yoluc e Charlie Eastwood.

No McLaren 720s GT3 #59 da Teo Martín Motorsport, Henrique Chaves e Miguel Ramos terminaram esta corrida no quarto lugar, depois de saírem na terceira posição para a primeira corrida em Monza. A dupla continua na liderança do campeoanto, com 73 pontos, mais quatro que Salich Yoluc e Charlie Eastwood.

Na International GT Cup, que se correu também em Monza, António Coimbra e Luís Silva (Mercedes AMG GT4 HP 2019) terminaram na posição mais baixa do pódio.