GT Open, Monza: Henrique Chaves e Miguel Ramos na pole position

Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistaram a pole position para a segunda corrida em Monza do International GT Open. A dupla do McLaren 720s GT3 #59 da Teo Martín Motorsport fez um tempo de 1:45.470s.

Atrás do McLaren ‘português’ ficou outro McLaren, também onde se fala português. O McLaren 720s GT3 #16 com os brasileiros Marcelo Hahn e Allam Khodair ficaram a 0.416s do tempo mais rápido.

Na GT Cup Europe, António Coimbra e Luís Silva colocaram o #60 Mercedes AMG GT4 HP 2019 da Sports & You na 15º posição da geral.