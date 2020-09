GT Open, Monza: Chaves e Ramos partem de 3º

O International GT Open prossegue o campeonato em Monza, na Itália. Na primeira qualificação do fim de semana o tempo mais rápido foi para a dupla Fabrizio Crestani e Yannick Mettler no Bentley Continental GT3 #26 do Team Lazarus. O #26 fez 1:46.280s, sendo mais rápido do que a dupla da AF Cors/APM Monacao constituída por Louis Prette e Cinvent Abril no Ferrari 488 GT3, por 0.095s.

A dupla portuguesa do McLaren 720s GT3 #59 da Teo Martín Motorsport, constituída por Henrique Chaves e Miguel Ramos, parte da terceira posição para a primeira corrida em Monza, ficando a 0.236s do tempo mais rápido nesta qualificação.