GT Open: Miguel Ramos na Teo Martin Motorsport

Miguel Ramos irá esta época estar ao volante de um McLaren 720S GT3, da Teo Martin Motorsport.

Embora não haja ainda data para o regresso do GT Open às pistas, a representação lusa está garantida com Miguel Ramos a regressar à Teo Martin Motorsport, ao volante de um McLaren 720S GT3, mantendo como colega de equipa Fabrizio Crestani.

Ramos correu pela SPS automotive-performance no ano passado com um Mercedes AMG GT3, mas regressa à casa onde conquistou o título com Álvaro Parente em 2015, também ao volante de um McLaren.