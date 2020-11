GT Open, Miguel Ramos: “GT3 são mais rápidos que os GT1”

A vasta experiência de Miguel Ramos permite um conhecimento mais profundo das máquinas GT3. O campeão em GT Open falou um pouco das diferenças entre os vários modelos.

Poderíamos pensar que todos os GT3 são iguais e que os pilotos apenas têm de se sentar e guiar o carro. Mas a realidade é bem mais complicada. Cada máquina tem um “caráter” próprio, que necessita de um tratamento diferenciado, quer na condução, quer na afinação. Ramos já pilotou muitos dos modelos disponíveis para competição e fez um pequeno comparativo, realçando as qualidades dos carros atuais, que considerou mais rápidos que os GT1:

“Gostei muito do McLaren 720 S GT3, muito diferente do 650 S GT3. Os carros evoluíram muito e estou convencido que os GT3 da atualidade são mais rápidos que os GT1 que guiei de 2007 a 2010, que não tinham esta sofisticação toda. Apesar de estarem na mesma categoria são todos carros muito diferentes de guiar. Tenho tido a sorte de guiar vários e de poder sentir as diferenças entre eles. “

“Já conduzi o Mercedes AMG GT3, o Audi R8 LMS, o Lamborghini Huracán GT3, o Ferrari 488 GT3, não nesta versão Evo, o McLaren. O Mercedes por exemplo é baseado no binário do seu motor que lhe permite ter uma tração impressionante e é muito bom em curvas muito rápidas, mas em circuitos como Barcelona é muito difícil de guiar, especialmente no último setor, até por sofrer mais de subviragem. “

“O Lamborghini é um conceito parecido ao McLaren, mas como tem um motor atmosférico maior tem tendência a sobrevirar e não tem tão boa tração quanto o Mercedes, mas ganha ao McLaren graças ao binário superior. É um carro que muda muito rapidamente de direção e torna-se muito eficaz em traçados mais sinuoso.”

“O McLaren é uma mistura entre os dois. Apesar de ter um motor mais pequeno, com pouco binário a baixo regime e ter uma tendência subviradora como o Mercedes, tem uma traseira muito estável que lhe dá vantagem na entrada da curva, pois pode-se travar muito tarde e travar ao entrar na curva, o que o torna muito difícil de ultrapassar. Como lhe falta algum binário é mais lento que os outros na saída de curva. Mas tenho de me adaptar e este ano até foi fácil pois só guiei o McLaren e não tive de mudar o chip de um carro para outro como tive de fazer noutras épocas.”