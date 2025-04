GT Open, Miguel Ramos: “Excelente arranque de Campeonato”

Miguel Ramos teve um regresso vitorioso ao International GT Open em Portimão. No sábado, conquistou a pole position da classe AM e terminou a corrida em segundo lugar após liderar durante o seu stint inicial, sendo ultrapassado já na segunda metade da prova, com o seu colega de equipa ao volante.

No domingo, após uma qualificação em terceiro na AM Class feita por Mark Sansom, a dupla planeou uma recuperação. Sansom manteve o McLaren #188 bem posicionado e Ramos, na segunda metade da corrida, atacou forte, assumindo a liderança a 15 minutos do fim. Apesar de uma penalização de cinco segundos, Ramos manteve um ritmo impressionante e venceu com mais de 18 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, garantindo assim a vitória na AM Class.

Foi assim um excelente fim de semana para Miguel Ramos, tal como o próprio afirmou “foi realmente uma excelente decisão o regressar ao GT Open. O ter voltado a correr num circuito em Portugal, também foi muito gratificante. A Garage 59 esteve a alto nível todo o fim de semana e tanto eu como o Mark, fizemos a nossa parte. Lutamos bastante ontem e hoje, mas no fim tivemos o nosso prémio. Foi um excelente arranque do Campeonato e mostramos que temos ritmo para tentarmos o título na AM Class”.