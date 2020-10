GT Open, Miguel Ramos: “Estratégia está bem definida para o fim de semana”

A entrar na reta final da época, um bom desempenho de Miguel Ramos e Henrique Chaves nas duas corridas do próximo fim de semana, será fundamental para a manutenção do primeiro lugar no Campeonato.

O Circuito das Ardenas belgas será palco da nona e décima corridas do GT Open 2020. A dupla Portuguesa do McLaren 720s da Teo Martin Motorsport segue na liderança do Campeonato com 85 pts, seguidos pelos Monegascos Louis Prette e Vincent Abril num Ferrari 488 da AF Corse com 77 pts e no terceiro lugar, Salih Yoluç e Charlie Eastwood no Aston Martin da TF Sport com 70 pontos.

Um circuito que muitos apontam como ser o mais belo do Mundo e com passagens icónicas como a travagem para La Source, a descida para a sequência Eau Rouge / Radillion, a longa reta Kemmel e a chegada rápida das Les Combes e Malmedy, Blanchimont e a chicane da paragem do autocarro, fazem realmente deste circuito algo de único. Outra particularidade deste circuito, é que em caso de instabilidade atmosférica, pode chover em determinadas zonas, enquanto outras podem estar com piso completamente seco.

Segundo as palavras do próprio Miguel Ramos “gosto muito do circuito de Spa-Francorchamps e de todos os desafios que nos costuma colocar. Estamos na reta final do Campeonato e com quatro corridas pela frente, o mais pequeno deslize que aconteça, torna-se muito difícil de recuperar. Temos estado muito bem desde o início da temporada e sempre na luta pela vitória em todos os circuitos. Na Bélgica não será diferente pois tanto eu como o Henrique sabemos o que temos de fazer e a estratégia está por nós bem definida para o fim de semana”.